Italia: Meloni quiere limitar la presencia china en empresas

Las medidas del Gobierno involucrarían tanto a empresas privadas como estatales, como Pirelli y CDP Reti.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que "la cooperación en materia de inversiones entre Italia y China aporta beneficios mutuos" y se espera que Italia siga garantizando un trato justo a las empresas chinas.

En el caso de Pirelli, en particular, la alianza inicial firmada con China en 2015 incluía a ChemChina, una empresa estatal, pero independiente de las agencias del Partido Comunista Chino en la gestión de la inversión, a diferencia de Sinochem, el socio que asumió el control en 2021 tras una fusión.

De hecho, este último ya ha estado implicado en intentos anteriores de interferir en la gestión y gobernanza del grupo con sede en Bicocca, cuyas tecnologías fueron reconocidas como estratégicas por el Gobierno, que en 2023 utilizó los poderes especiales, conocidos como Golden Power, para salvaguardar la independencia de la dirección.

Hoy en día, el tema central en las relaciones con los socios chinos sigue vinculado a las tecnologías innovadoras producidas por Pirelli, en particular el Cyber Tire, cuyo desarrollo en Estados Unidos, y por extensión a nivel mundial, se ve actualmente obstaculizado, a la luz de las regulaciones estadounidenses sobre vehículos conectados, por la importante presencia de un socio chino clave controlado directamente por el gobierno de Pekín. (ANSA).