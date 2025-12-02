Italia.- Meloni quiere que los 285.000 millones en oro del Banco de Italia sean declarados "propiedad del pueblo"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de la primera ministra Georgia Meloni busca incluir en sus próximos presupuestos una cláusula que especifique que las 2.452 toneladas de oro depositadas en el Banco de Italia son "propiedad del pueblo italiano", lo que facultaría al Estado a disponer de las mismas.

El partido de Meloni y socio mayoritario dentro de la coalición conservadora, Fratelli d'Italia, ha asegurado que el objetivo es "clarificar" la propiedad del metal precioso. El oro custodiado por el banco central tiene un valor de mercado de unos 285.000 millones de euros.

"Creemos necesario dejar claro que el oro es fruto del trabajo de nuestro pueblo. Ese oro siempre ha sido propiedad del pueblo italiano", ha afirmado en declaraciones recogidas por 'Radio 24' el senador Lucio Malan, cabeza visible de Fratelli d'Italia en la Cámara Alta.

El Banco de Italia ha indicado que las reservas se mantienen para "reforzar la confianza en la estabilidad del sistema financiero y del euro" y, también, que suponen una "salvaguarda" de que el organismo podrá cumplir correctamente con sus funciones.

La estructura del banco central transalpino fue reformada hace una década y convirtió a las instituciones financieras, incluidos los bancos privados, en accionistas 'de iure' del Banco de Italia. De modificarse la titularidad del oro, el Estado podría disponer del mismo para reducir la deuda o financiar programas de estímulo.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha precisado que ha sido consultado por las autoridades italianas sobre el borrador de la propuesta y que "está estudiando actualmente el asunto".