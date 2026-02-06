Italia: Meloni y Vance celebran los "valores compartidos"

D. Vance y la italiana Giorgia Meloni elogiaron este viernes sus "valores compartidos" antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, mientras cientos de personas protestaban contra Estados Unidos en la ciudad

La primera ministra Meloni, una de las líderes europeas más cercanas al presidente Donald Trump, afirmó que el deporte y la religión eran "valores que unen a Italia y Estados Unidos, a Europa y a Estados Unidos, a la civilización occidental"

"Italia y Estados Unidos siempre han mantenido relaciones muy significativas. Estamos trabajando en muchos asuntos bilaterales, obviamente para fortalecer nuestra cooperación, pero también en otros asuntos internacionales pendientes", afirmó Meloni al dar la bienvenida a Vance

Vance elogió a Meloni por la organización italiana de los Juegos Olímpicos invernales y también celebró la "unión en torno a valores compartidos"

"Han hecho un trabajo excepcional con los Juegos Olímpicos.

La ciudad es hermosa", dijo el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance a Meloni, durante su reunión en la Prefectura de Milán

Italia y Estados Unidos "tenemos excelentes relaciones, conexiones y alianzas económicas", añadió, "y creo que han hecho un trabajo excepcional. Mi esposa y yo estábamos entusiasmados y queríamos venir a los Juegos Olímpicos prácticamente desde que asumí la vicepresidencia, y me alegra que todo haya ido bien.

Han hecho un trabajo excepcional"

"En el espíritu de la amistad olímpica, la competencia se basa en reglas y en la unión en torno a valores compartidos", dijo, explicando que pretende tener una "gran conversación sobre diversos temas"

Meloni y Vance, una ferviente católica convertida en 2019, se reunieron por última vez en Roma tras la elección el año pasado del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense

De la reunión participaron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller italiano, Antonio Tajani

Al margen del encuentro en la prefectura, cientos de estudiantes protestaban frente a una universidad milanesa por la presencia de algunos agentes de la agencia estadounidense de control de inmigración (ICE) como parte de la seguridad de la delegación estadounidense

Las operaciones de ICE en varias ciudades estadounidenses han desencadenado protestas a gran escala, y el reciente asesinato de dos manifestantes ha causado indignación

Cientos de estudiantes de institutos y universidades de Milán se congregaron frente al Politécnico de Milán para protestar contra el ICE

"Todo esto es inaceptable para nosotros", declaró un manifestante, en referencia a la visita de Vance y la presencia de agentes del ICE. Otro afirmó que protestaba contra la "policía antiinmigratoria estadounidense, que está perpetrando todo tipo de violencia en Estados Unidos"

El gobierno italiano ha declarado que los agentes del ICE no tendrán ninguna función operativa en su territorio. Los agentes pertenecen a la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, una división distinta a la acusada de violencia en Estados Unidos. (ANSA)