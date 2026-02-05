Italia: Moscú ataca, "calumnias de Tajani sobre los hackers rusos"

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nuevo choque entre Rusia e Italia

Tras las recurrentes acusaciones de Moscú al presidente de la República, Sergio Mattarella, esta vez en la mira de Maria Zakharova, la portavoz de la diplomacia rusa, estuvo el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, por haber denunciado "una serie de ciberataques" a las embajadas italianas y a sitios y hoteles relacionados con los Juegos Olímpicos de invierno en Cortina, ataques que fueron "devueltos al remitente"

"Se trata de acciones de origen ruso", había sentenciado el vicepremier, poco antes de que el grupo de piratas informáticos prorrusos Noname057(16) reclamara las ciberincursiones debido a la "política pro-Ucrania del gobierno italiano"

"Calumnias", replicó Zakharova, sosteniendo que las declaraciones de Tajani eran "sin pruebas"

En la mañana, ya se había expresado la embajada rusa en Italia con una nota sarcástica en su canal de Telegram

"¿Alguien duda de que Rusia sea culpable siempre y en todo?", ironizó

"¿Alguien duda de que Rusia sea culpable también del derretimiento de los glaciares en los Alpes italianos, del mal tiempo en Sicilia, de las enfermedades de los pinos romanos, de la disminución de pez espada en nuestras aguas del Mediterráneo, así como de los mosquitos italianos enojados...? ¿Cómo seguiríamos adelante si Rusia no existiera?", concluyó

Fuentes de la Farnesina respondieron señalando que "han sido los hackers prorrusos de Noname057(16) quienes reclamaron y motivaron el ataque cibernético a las embajadas italianas y a los hoteles de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina"

"Italia no tiene ningún prejuicio contra Rusia, no está en guerra con Rusia, pero condena la violación del derecho internacional provocada por la invasión de Ucrania", subrayaron

"Es una guerra que Rusia sigue librando, matando a ciudadanos ucranianos y destruyendo instalaciones eléctricas, hospitales y estructuras civiles", añadieron las mismas fuentes, avanzando finalmente una invitación: "Italia apoya todas las iniciativas de paz promovidas por Estados Unidos y hace un llamado a las autoridades rusas a negociar con un espíritu constructivo en la mesa de negociaciones". (ANSA)