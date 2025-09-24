Italia moviliza una fragata para asistir a la flotilla con ayuda para Gaza si fuera necesario

LA NACION

Italia movilizó este miércoles una fragata de la Marina para asistir si fuera necesario a la flotilla que quiere llevar ayuda humanitaria a Gaza, después de que los organizadores afirmaran haber sido objeto de ataques con drones frente a las costas de Grecia.

"Para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la 'Flotilla' (...) hablé con el primer ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata polivalente 'Fasan' de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Safe Sea", dijo el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

"El buque ya se encuentra en ruta hacia la zona para posibles operaciones de rescate", declaró Crosetto en un comunicado publicado por el ministerio en X.

ide/yad/pc/avl

