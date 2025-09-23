LA NACION

Italia: Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

Italia. Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Italia: Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años
Italia: Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina, según han informado medios franceses. Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini. Ha participado en títulos legendarios como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La pantera rosa', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot. Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en la cinta 'Goha'. Fue la película 'Rufufú', protagonizada por Vittorio Gassman, la que le hizo ganar renombre en Hollywood. Algunas de sus últimas producciones han sido la española 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov).

LA NACION
Más leídas
  1. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    1

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  2. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    2

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  3. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    3

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  4. Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
    4

    Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

Cargando banners ...