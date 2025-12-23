Italia multa a Ryanair con 255 millones de euros por abuso de posición dominante

La autoridad italiana de competencia anunció el martes que ha multado a la aerolínea Ryanair con más de 255 millones de euros (US$300 millones) por abusar presuntamente de su posición dominante para impedir que las agencias de viajes accedieran a sus servicios.

Esta decisión se produce un día después de que el organismo antimonopolio multara al gigante tecnológico estadounidense Apple con 98 millones de euros, acusándolo de abusar de su posición dominante en el mercado de las aplicaciones móviles.

La AGCM afirmó que la aerolínea de bajo coste irlandesa utilizó "una estrategia abusiva" que dificultó a las agencias de viajes combinar los vuelos de Ryanair con otros servicios entre 2023 y, al menos, abril de 2025.

La estrategia "tenía como objetivo bloquear, obstaculizar, complicar o encarecer (económica o técnicamente) la compra de vuelos de Ryanair en el sitio web ryanair.com por parte de las agencias de viajes (...) ya fuera en combinación con vuelos ofrecidos por otras aerolíneas u otros servicios de viaje y seguros", declaró la AGCM.

"Estas prácticas comprometieron la habilidad de las agencias para comprar vuelos de Ryanair y combinarlos con vuelos de otras aerolíneas y/o servicios de viaje adicionales, lo que redujo la competencia directa e indirecta entre agencias", agregó.

Italia multó a Ryanair con tres millones de euros en 2019 por su política de cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano. La multa fue finalmente anulada por un tribunal administrativo.