Italia: Murió a días de ganar medalla
Daniele Dorizzi había logrado bronce en Mundial trasplantados
- 1 minuto de lectura'
Lazise, localidad de la provincia de Verona, donde vivía y donde murió, expresó hoy su dolor ante la noticia y las condolencias a los familiares del atleta que había recibido un trasplante renal en 2006.
Dorizzi ya había logrado tres medallas de bronce en el Mundial de Newcastle de 2019 y un oro en su especialidad en el que se celebró en Perth en 2023.
"La noticia del fallecimiento de Daniele Dorizzi me deja conmocionado. Con él, Véneto pierde no sólo a un campeón laureado varias veces, sino a un símbolo de coraje, fuerza y esperanza", comentó Luca Zaia, gobernador de la región.
"Daniele supo transformar una durísima prueba de vida en un mensaje de resurrección, convirtiéndose en un punto de referencia para todos aquellos que apuestan por la donación, la solidaridad y el deporte como vía de recuperación", agregó.
(ANSA).
