Italia: Murió Enrico Luigi Lanzi

Lanzi falleció en su casa de Spessa Po (Pavia), tras haber acumulado un total de 33 partidos en la Serie A con Milan, Varese y Perugia.

El exdefensor inició su carrera justamente en Milan, con el que disputó la final de la desaparecida Recopa de Europa perdida por 2-0 contra el Magdeburgo alemán en Róterdam.

Lanzi también acumuló un total de 61 partidos en la Serie B con Cesena, con el que marcó 2 goles y ganó el título de la temporada 1972-73 al mando del DT Luigi "Gigi" Radice.

Luego de finalizar su carrera como futbolista, que también incluyó pasos por Monza, Campobasso y Paganese, el exdefensor dirigió al Pavia y al Voghera. (ANSA).