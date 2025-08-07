Italia: Murió Enrico Luigi Lanzi
<p>Jugó para Milan, Varese y Perugia</p>
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Lanzi falleció en su casa de Spessa Po (Pavia), tras haber acumulado un total de 33 partidos en la Serie A con Milan, Varese y Perugia.
El exdefensor inició su carrera justamente en Milan, con el que disputó la final de la desaparecida Recopa de Europa perdida por 2-0 contra el Magdeburgo alemán en Róterdam.
Lanzi también acumuló un total de 61 partidos en la Serie B con Cesena, con el que marcó 2 goles y ganó el título de la temporada 1972-73 al mando del DT Luigi "Gigi" Radice.
Luego de finalizar su carrera como futbolista, que también incluyó pasos por Monza, Campobasso y Paganese, el exdefensor dirigió al Pavia y al Voghera. (ANSA).
Otras noticias de Luto en el fútbol
Más leídas
- 1
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 2
La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una familia de cinco y una separación inesperada
- 3
Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
- 4
El caso $LIBRA: el fiscal ordenó un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su encuentro con Milei