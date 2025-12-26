Italia: Murió María Sole Agnelli

Nacida en Villar Perosa, en Turín, el 9 de agosto de 1925, hija de Edoardo Agnelli y de la aristócrata italiana Virginia Bournon del Monte (ambos fallecidos en sendos accidentes), Maria Sole Agnelli supo destacarse por su discreción y su bajo perfil a pesar de pertenecer a la aristocracia y a uno de los clanes más icónicos de Italia.

Fue madre de cinco hijos: Virginia, Argenta, Cintia, Bernardino y Eduardo, los cuatro primeros fruto de su matrimonio con Ranieri Campello della Spina y el último del segundo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri, y durante 14 años, hasta 2018, presidenta de la Fundación Agnelli.

También se la recuerda por su gestión como alcaldesa de la comuna de Campello su Clitunno, en Perugia, cargo que ejerció durante una década y durante el cual se realizaron importantes inversiones en materia de rutas, escuelas y puesta en valor de bienes culturales y naturales, así como un fuerte impulso al turismo, en tiempos en los que las mujeres no incursionaban demasiado en la política, destaca la prensa local.

Otra de sus pasiones eran los caballos de carrera y fue propietaria de algunos que alcanzaron la gloria, entre ellos "Woodland", un ejemplar de pura sangre que conquistó la medalla de plata en equitación individual en los tristemente célebres Juegos Olímpicos de Múnich 1972. (ANSA).