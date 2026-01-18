Italia: noche inaugural de L'Aquila 2026, capital de la Cultura

(ANSA) - L'AQUILA 18 ENE - La cuenta regresiva comenzó tras el atardecer, y el cielo sobre la Fuente Luminosa se convirtió en una pantalla: la tarde del día inaugural de L'Aquila, Capital Italiana de la Cultura 2026, cuando los eventos se trasladaron al centro histórico, el espectáculo de drones "Bajo un mismo cielo" comenzó a las 17:30 (hora local), del sábado.

La avenida se llenó y la ciudad se convirtió en un río compacto: miradas al cielo, teléfonos encendidos, familias y grupos se detuvieron para seguir las figuras sobre la línea de árboles.

Los drones actuaron como puntos de luz, píxeles suspendidos que, al moverse juntos, construyeron una narrativa visual. La primera forma apareció como un patrón circular, una espiral luminosa que recordaba a una constelación. Inmediatamente después, el espectáculo entró en el ámbito más explícito de la identidad: el escudo de armas de la ciudad apareció en el cielo, un emblema inmediato que erigía un símbolo de pertenencia.

La secuencia continuó con la misma gramática, recorriendo símbolos y referencias reconocibles. Los drones compusieron la burbuja de Celestina, luego San Bernardino, el Castillo que custodiaba el corazón de la ciudad, la Fuente de los Noventa y Nueve Caños, y ese "99" regresó como sello y memoria compartida.

La narrativa visual también incluyó la hora que lo destrozó todo, las 3:32, la hora del terremoto del 6 de abril de 2009: una pausa, un silencio. Luego el reinicio, narrado como una reconstrucción "ladrillo a ladrillo", una herida que se convirtió en fuerza y una cicatriz que permaneció como recuerdo, con un territorio unido entre comunidades y pueblos.

Tras el espectáculo, la luz se trasladó a las calles, dirigida por Marco Boarino. El desfile "Viaje de Luz" acompañó al público hasta la Piazza Duomo, encabezado por Dundu, una luz gigante de cinco metros de altura, antes del espectáculo "La Ciudad Celestial", con una bailarina voladora, y la iluminación del "Faro 99".

Fue una noche de estreno donde la ciudad también se reconoció así: mirando juntos hacia arriba, bajo un mismo cielo.

