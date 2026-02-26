Italia: nombran al ingeniero Antonio Iachini como experto en el CGIE

Esta decisión busca aprovechar la experiencia acumulada por Iachini en su compromiso con la comunidad italiana en Venezuela, informaron las autoridades.

El nombramiento técnico se produce tras la pérdida del cargo de Consejero del CGIE, puesto que Iachini ocupaba en Venezuela hasta su traslado a Italia en diciembre de 2025.

La normativa del CGIE estipula que la pérdida de residencia en el país de designación lleva a la sustitución del consejero por el primer no electo, o la realización de nuevas elecciones si no hay candidatos disponibles.

Como experto, el ingeniero Iachini dejará de representar un electorado específico y asumirá un papel de consultor estratégico para el CGIE.

En esta nueva función, podrá abordar políticas que afecten a la diáspora italiana en todo el mundo y tendrá derecho a voz en las reuniones del CGIE, comenzando por las Asambleas Plenarias a las que será invitado.

Al respecto, Iachini expresó: "asumo esta designación ministerial con profunda responsabilidad y gratitud por el reconocimiento del trabajo realizado.

Mientras se concluye el proceso de sustitución del Consejero CGIE electo en Venezuela para asegurar una representación legítima y transparente, mi nueva posición de Experto me permitirá ampliar mi contribución al CGIE con una visión global sobre las políticas que afectan a nuestras comunidades en el exterior." (ANSA).