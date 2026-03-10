Italia paga 30 millones de euros por un cuadro de Caravaggio

El Estado italiano desembolsó 30 millones de euros (casi 35 millones de US$) por un cuadro del pintor Caravaggio (1571-1610), "una de las inversiones más importantes (...) para la compra de una obra de arte", informó el martes el ministerio de Cultura.

"Tras más de un año de negociaciones, anunciamos la compra (...) de una extraordinaria obra maestra de Caravaggio, 'El retrato de monseñor Maffeo Barberini'", según la misma fuente.

"Esta compra, junto con la reciente adquisición del 'Ecce Homo' de Antonello da Messina, forma parte de un proyecto más amplio de refuerzo del patrimonio cultural nacional", declaró el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, citado en el comunicado.

El ministerio no precisó la identidad de los anteriores propietarios del cuadro.

"El retrato de monseñor Maffeo Barberini" representa al futuro papa Urbano VIII (1568-1644) cuando tenía unos 30 años.

Alrededor de 65 cuadros, entre ellos tres retratos, se atribuyen al maestro italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido como Caravaggio, pintor de vida tumultuosa, olvidado durante tres siglos antes de que su genio fuera reconocido de nuevo en la década de 1950.

Hace un mes, el ministerio de Cultura italiano ya compró por 14,9 millones de US$, en una subasta de Sotheby's, el cuadro 'Ecce Homo', pintado en el siglo XV por el siciliano Antonello da Messina.