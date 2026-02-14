Italia Para 3 de cada 4 italianos, regalo ideal de San Valentín, weekend cultural

En cuanto a los regalos de San Valentín, la experiencia, no el objeto, triunfa, especialmente entre los jóvenes italianos, según una encuesta de Impresa Cultura Italia-Confcommercio en colaboración con SWG. Sin embargo, el presupuesto sigue siendo limitado.

Entre los menores de 34 años, el interés por un fin de semana cultural asciende al 80%, lo que refleja una demanda cada vez más centrada en momentos compartidos, personalizados y con un gran simbolismo.

Empero, para más de 4 de cada 10 italianos, el gasto en un regalo de San Valentín no supera los 50 euros; una cifra que se eleva al 56% entre los jóvenes menores de 34 años, para quienes la fiesta del amor debe ser estrictamente económica.

En cualquier caso, a la hora de organizar una salida especial o una escapada de fin de semana, son las soluciones sencillas las que marcan la diferencia.

De hecho, el 32% de los encuestados considera crucial un paquete con todo incluido y precios claros y transparentes, mientras que el 24% considera crucial la posibilidad de reservar o cancelar a última hora sin penalizaciones.

Le siguen de cerca las experiencias exclusivas y los servicios de transporte convenientes o incluidos.

Los datos de la encuesta de San Valentín forman parte del Observatorio de Consumo y Experiencias Culturales 2025 de Impresa Cultura Italia-Confcommercio, que confirma que, en general, el interés por regalar un fin de semana cultural es alto: aproximadamente dos de cada tres italianos afirman que les gustaría recibir o regalar un fin de semana cultural.

Sin embargo, incluso en este caso, se observa una fuerte preocupación por el presupuesto: el gasto medio previsto es de 167 euros por persona, y el 45% no pretende gastar más de 100 euros. En cualquier caso, en 2025, 2 de cada 5 italianos disfrutaron de un fin de semana cultural (el 28% en una región distinta a la suya, el 13% en su región de residencia), y el 69% de ellos se alojaron en alojamientos (el 24% no pernoctó, el 7% con amigos).

En vista de todo esto, según Carlo Fontana, presidente de Impresa Cultura Italia-Confcommercio (la cámara que agrupa al sector), "sigue siendo esencial reforzar las políticas de apoyo a la demanda, incluso mediante herramientas como las deducciones fiscales para gastos culturales, que pueden ampliar el acceso de los ciudadanos y apoyar el crecimiento del área".

"Los fines de semana culturales, de hecho, representan un estímulo concreto para la participación y la valorización del amplio patrimonio de nuestras ciudades", completa. (ANSA).