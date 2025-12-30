Italia: Parlamento aprobó el presupuesto 2026

La aprobación llegó tras numerosas disputas y disputas, incluso dentro de la coalición que apoya al ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni.

"Es un presupuesto serio y responsable, desarrollado en un contexto complejo, que centra los limitados recursos disponibles en unas pocas prioridades clave: familias, empleo, empresas y salud", escribió Meloni en redes sociales tras la aprobación.

"Seguimos esforzándonos por reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas para la clase media, apoyar la natalidad y el empleo, fortalecer la sanidad pública y apoyar a quienes invierten, producen y crean empleo", agregó.

La premier destacó que "hemos trabajado para estructurar las medidas ya en marcha y para reforzar aquellas que realmente impactan en la vida cotidiana de los italianos, cumpliendo nuestros compromisos. Este es un paso más para brindar certidumbre a la nación y seguir construyendo una Italia más sólida y competitiva, capaz de mirar al futuro con confianza", concluyó.

El proyecto de ley, que incluye alrededor de 22.000 millones de euros en nuevas medidas, entre ellas 3.500 millones añadidos en una enmienda gubernamental de última hora, debía ser aprobado antes de Nochevieja; de lo contrario, se habría activado una administración financiera provisional y de emergencia.

El presupuesto generó tensión dentro de la coalición gobernante, con cambios que afectan a los requisitos para poder comenzar a cobrar la pensión estatal anticipadamente, resistidos por la Liga, el partido del ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.

Estos problemas se resolvieron, pero los sindicatos y los partidos de la oposición han seguido criticando duramente el presupuesto, alegando que no hace lo suficiente para impulsar el crecimiento ni para abordar las necesidades del sistema nacional de salud, entre otras cosas.

También ha sido criticado por aumentar el gasto en defensa, en línea con las exigencias de Donald Trump a la OTAN, y por subir los impuestos al diésel, supuestamente incumpliendo una promesa preelectoral clave de Meloni antes de su llegada al poder en octubre de 2022.

Una de las medidas principales del paquete es la reducción del segundo tramo del impuesto sobre la renta Irpef para las ganancias de entre 28.000 y 50.000 euros, del 35% al 33%.

También incluye gravámenes adicionales a bancos y aseguradoras por un valor aproximado de 4.400 millones de euros para ayudar a financiar las nuevas medidas.

El margen de maniobra del gobierno es limitado, ya que busca reducir la relación déficit presupuestario/PIB del país por debajo del umbral del 3% para salir del procedimiento de déficit excesivo de la UE. La Comisión Europea prevé que Italia finalice 2025 con una ratio de déficit/PIB del 3%, y añadió que debería reducirse al 2,8% en 2026.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, elogió la gestión de las finanzas públicas italianas por parte del gobierno de Meloni a principios de este mes, afirmando que el país se ha convertido en un "pilar de estabilidad en Europa".

"En los últimos dos años, ha logrado resultados que superan las expectativas, especialmente en la reducción del déficit", declaró. "Ahora los mercados ven a Italia de otra manera, por lo que se pagan menos intereses por la deuda", agregó Georgieva.

El ministro Giorgetti afirmó que el gobierno ha hecho cosas que "parecían imposibles" con su proyecto de ley de presupuestos para 2026.

"Lo que me gustaría destacar es que hemos abordado cuestiones que parecían casi imposibles", declaró Giorgetti a la prensa en la Cámara Alta.

"Gravar los aumentos salariales contractuales (colectivos) en tan solo un 5% era algo que los sindicatos siempre habían reclamado, y lo hicimos para los empleados con ingresos más bajos", subrayó.

"Creo que gravar las ganancias por productividad al 1% también es sintomático de la dirección que debemos tomar. Por lo tanto, este resultado verdaderamente positivo demuestra una vez más cómo todo el gobierno apoya el enfoque que iniciamos hace tres años", concluyó el ministro de Economía italiano. (ANSA).