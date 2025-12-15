Italia: piden confirmar condenas para Apolloni y Lucarelli júnior

Gaballo presentó su solicitud durante la audiencia del juicio sumario, que se celebra a puertas cerradas ante el Tribunal de Apelaciones de Milán.

El fiscal, además de enfatizar que la pena impuesta por el juez de primera instancia es la mínima prevista por la ley, también propuso confirmar la condena del juez de primera instancia para los otros 3 acusados: 2 años y 8 meses de prisión para uno y 2 años y 5 meses para los otros dos.

Sin embargo, la joven estadounidense desistió de su acción civil al haber recibido una indemnización adecuada por los daños sufridos.

Según la investigación de la fiscalía de Milán, la presunta violación en grupo ocurrió la noche del 26 al 27 de marzo de 2022.

En ese momento, la estudiante tenía 22 años y fue recogida a las afueras de la discoteca "Il Gattopardo", en pleno centro de Milán.

Luego la llevaron al departamento de Mattia Lucarelli, donde supuestamente ocurrió la violación.

Los dos futbolistas negaron los cargos, reconociendo únicamente que habían tenido un comportamiento "inapropiado" y utilizado "lenguaje vulgar".

La defensa volverá a comparecer ante el tribunal el 16 de marzo.

Se espera que la sentencia se dicte el 24 de marzo de 2026.

El juez Roberto Crepaldi consideró que Mattia Lucarelli, hijo del ex delantero italiano Cristiano Lucarelli, y Apolloni, ambos compañeros en el equipo Livorno, actuaron premeditadamente para "obtener el consentimiento" de la joven estadounidense de 22 años a la que violaron en grupo en la noche del 26 de marzo de 2022.

"No fue (...) un momento desinteresado de broma entre jóvenes que acababan de pasar una velada en la discoteca, sino una verdadera acción colectiva, encaminada a obtener el consentimiento de la persona ofendida para actos sexuales con el mayor número de ellos, a pesar de la plena conciencia del 'estado alterado' de la víctima", argumentó Crepaldi.

El juez no excluyó la responsabilidad de los otros tres acusados pese a que se encontraban en una habitación distinta a la de la presunta violación.

"Nadie expresó deseo de desvincularse" y "lo que sostenían los acusados", se lee en el documento, "no era una mera actitud pasiva".

Por el contrario, decidió subrayar que "el aporte moral concreto y decisivo de cada uno de los chicos, que continuamente intercambiaron frases de incitación hasta que su voluntad convergió en un verdadero acuerdo criminal que tuvo como objeto el abuso de las condiciones de niña en el contexto de una relación sexual grupal, un hecho que realmente ocurrió", explicó Crepaldi.

También se incluyen en el expediente videos de los presuntos abusos encontrados en los teléfonos de los jóvenes, quienes siempre rechazaron las acusaciones, hablando de una relación consensual.

Pero el juez, basándose en una serie de elementos, consideró que las conclusiones de la consultoría de la defensa sobre el nivel de alcohol en sangre detectado y calificado como "modesto" son "incorrectas".

Por el contrario, "el estado de ebriedad" en el que se encontraba esa noche la víctima, "claramente borracha" (como también muestran las imágenes), era tal que "comprometía parcialmente su capacidad de movimiento" y, "a nivel psicológico, también su comprensión de la realidad y su capacidad de resistir estímulos." Para el juez de instrucción, por tanto, "no cabe duda de que la intención inicial, luego conseguida, de los acusados era inducir a la persona ofendida a mantener relaciones sexuales con todos o con algunos de ellos", como también pone de relieve "la simple lectura de los diálogos entre los acusados inmortalizados en los vídeos del proceso".

Quienes, "aprovechando el estado de confusión de la ofendida, la llevaron al departamento de Lucarelli", en lugar de llevarla a su casa como ella "reiteradamente" había pedido, "la involucraron en el ambiente de broma durante el viaje y, una vez llegaron a la casa del futbolista del Livorno habría cambiado de opinión".

"Estos comportamientos, vale la pena reiterarlo, no son nada aleatorios, sino que apuntan precisamente a sacar el máximo provecho de esa condición", se lee en el argumento del juez.

(ANSA).