Italia planea enviar ayuda para la defensa aérea a los estados del golfo tras los ataques iraníes

Por Claudia Cristoferi

ROMA, 5 mar (Reuters) -

Italia tiene previsto enviar ayuda para la defensa aérea a los países del ‌golfo Pérsico en ‌respuesta ⁠a los ataques aéreos iraníes, según la primera ministra Giorgia Meloni, subrayando la preocupación de Roma por la seguridad de sus ciudadanos ​y tropas en ⁠la ⁠región, así como por la seguridad energética.

"Al igual que Reino Unido, Francia ​y Alemania, Italia tiene la intención de enviar ayuda a los países ‌del golfo Pérsico, concretamente en el ámbito de ​la defensa y, en particular, ​de la defensa aérea", dijo Meloni el jueves a la emisora de radio RTL 102.5.

Afirmó que la medida no solo estaba motivada por las relaciones diplomáticas, sino también por la presencia de italianos en la zona. Decenas de miles de ciudadanos italianos viven ​en el golfo Pérsico, mientras que alrededor de 2.000 soldados italianos están desplegados allí, señaló.

"Son personas a ⁠las que queremos y debemos proteger", añadió Meloni, señalando que la región del golfo Pérsico también ‌es vital para el suministro energético de Italia y Europa.

Meloni también respondió a preguntas sobre el posible uso de bases militares estadounidenses en territorio italiano, afirmando que Italia y sus aliados respetaban los términos de los acuerdos bilaterales existentes.

"Esto significa que lo establecido en los acuerdos no se pone en tela de juicio, y ‌creo que eso se aplica a todos. Lo mismo se aplica a nosotros", dijo ⁠Meloni.

Italia alberga bases militares utilizadas por Estados Unidos en virtud de ‌acuerdos que se remontan a 1954 y que se han ⁠ido actualizando con el tiempo. Según esos acuerdos, dijo ⁠Meloni, existen autorizaciones técnicas para operaciones logísticas y las denominadas operaciones no cinéticas, que describió como actividades que no implican bombardeos.

Si se solicitaran usos más amplios de las bases italianas, Meloni afirmó que el Gobierno tendría la autoridad para decidir si ‌concederlos, pero que tal decisión ​implicaría al Parlamento.

"Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud de este tipo", afirmó. "No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra". (Información de Claudia Cristoferi; redacción de Gianluca Semeraro; edición ‌de Giselda Vagnoni y Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)