Italia podría tener dificultades para cumplir sus objetivos ecológicos para 2030, según un estudio

CERNOBBIO, Italia, 6 sep (Reuters) - Italia podría incumplir los objetivos de reducción de emisiones de carbono de la Unión Europea debido a los retrasos en ámbitos clave de la transición ecológica, como la generación de energía renovable y los sistemas de almacenamiento, según un estudio publicado el sábado.

El informe, elaborado por el grupo energético Edison y TEHA Group, señala que Italia tardará 10 años más de lo previsto en desplegar infraestructuras de energías renovables y almacenamiento, lo que podría impedir que el país alcanzara los objetivos de descarbonización fijados por la UE para 2030.

El estudio aboga por agilizar la concesión de permisos, dar seguridad a las inversiones y reducir los costos energéticos.

Combinando el almacenamiento hidroeléctrico con la generación nuclear avanzada y las tecnologías de captura de carbono, Italia podría añadir 190.000 millones de euros a su economía hasta 2050, según los cálculos del estudio.

"Debemos reducir la dependencia energética y tecnológica del exterior, potenciar las cadenas de suministro nacionales, como la extracción hidroeléctrica, y crear asociaciones europeas en torno a las tecnologías emergentes, desde la nuclear de nueva generación hasta la captura de carbono", dijo el presidente ejecutivo de Edison, Nicola Monti, al comentar el estudio.

Según el informe, los costos de los proyectos solares en Italia son un 20% superiores a los de Francia, Alemania y España, debido a la congestión de la red eléctrica, la disponibilidad de terrenos y los largos procesos de aprobación. (Reporte de Francesca Landini; Editado en español por Javier Leira)