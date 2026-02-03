Italia: Polémica por ángel con facciones de Meloni en una iglesia

"Aún no se ha tomado una decisión", añade, enfatizando que se tomará "al más alto nivel", con el acuerdo del propietario de la iglesia, el Fondo para los Lugares de Culto, la Superintendencia Italiana y el propio Vicariato. "El original ciertamente no era así", reitera, "pero ahora me gustaría hablar de otra cosa".

"Cualquier decisión debe tomarse según este marco", explicó el Padre Albanese. "La propiedad pertenece a la FEC, la Superintendencia la supervisa y el Vicariato es responsable del culto y de garantizar el cumplimiento de las normas del Concordato".

La basílica, ubicada a pocos metros del Parlamento italiano, alberga los restos de Umberto II, el último rey de Italia. Los querubines cuestionados flanquean el busto funerario del monarca y forman parte de una decoración mural incorporada a comienzos de los años 2000, Está claro", enfatizó Albanese, "que la decisión será compartida, al igual que se compartieron las reglas de participación. Se les dijo: 'Bueno, hagan la restauración, pero deben respetar estrictamente el formato original'", lo cual, sin embargo, "era muy diferente".

Según el diario La Repubblica, que reveló el caso, el responsable de la restauración es Bruno Valentinetti, que rechazó haber buscado retratar a la primera ministra. "La restauración se hizo respetando el aspecto original del querubín", aseguró.

Por su parte, Meloni minimizó el episodio desde sus redes sociales. "No, definitivamente no parezco un ángel", escribió en un post de Instagram, junto a un emoji de risa y una foto del fresco en cuestión.

