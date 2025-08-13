Italia: Por Ferragosto, 12 millones de vehículos

Es la estimación del Observatorio de Movilidad Vial de Anas (empresa italiana encargada de la gestión de la red vial nacional) para este fin de semana.

Se espera que el tráfico siga aumentando debido a los desplazamientos de los viajeros que se quedaron en las principales ciudades y se toman unos días libres para celebrar la fecha en localidades cercanas.

No faltarán los últimos turistas que viajen a destinos más lejanos, mientras que se esperan los primeros regresos a casa a partir del sábado 16 y el domingo 17.

Viabilit… Italia anunció una alerta roja a partir de mañana por la tarde, jueves 14 de agosto, y para el viernes 15 de agosto: aumentarán significativamente los viajes desde los grandes centros urbanos de toda Italia hacia destinos vacacionales, balnearios del sur y centros de montaña del norte, y hacia las fronteras estatales. Sin embargo, el tráfico disminuirá el sábado 16 de agosto: tras las alertas negras de las últimas semanas, no se esperan viajes de larga distancia, sino viajes cortos para excursiones de un día.

El domingo 17 de agosto, día de bandera roja, se espera tráfico intenso hacia los principales centros urbanos. La circulación de vehículos pesados estará prohibida desde el viernes 15 de agosto, de 7:00 a 22:00, el sábado 16 de agosto, de 8:00 a 16:00, y el domingo 17 de agosto, de 7:00 a 22:00. Las rutas afectadas por el éxodo de este fin de semana serán las que se dirigen al sur, a lo largo de las principales rutas hacia destinos turísticos, especialmente a lo largo de las costas del Adriático, el Tirreno y el Jónico, y a lo largo de los pasos fronterizos hacia Francia, Eslovenia y Croacia.

Ante el gran aumento del tráfico, Anas reforzó el compromiso de su personal en el territorio y redujo la presencia de obras: hasta el 8 de septiembre, 1392 estarán cerradas o suspendidas, aproximadamente el 83% de las que están activas (1672).

"Nunca conduzcan con el móvil", es el llamamiento del director gerente, Claudio Andrea Gemme, quien invita a los conductores a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad. (ANSA).