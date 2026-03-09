Italia: presentan proyecto para narrar historias olímpicas en cárceles

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 MAR - Los atletas Daniele Scarpa y Sandra Truccolo narrarán en persona su experiencia deportiva en cárceles de Italia como parte del proyecto "Juegos Olímpicos en Prisión", concebido por la periodista Giovanna Pastega para "Seconda Chance Associazione del Terzo Settore" y presentado en Cortina d'Ampezzo, en el espacio de conferencias Casa Veneto.

El proyecto, patrocinado por el Comité Olímpico Italiano (CONI), por la Federación Italiana de Remo (FIC), por la Federación Italiana de Canoa y Kayak (FICK) y por la Fundación Cortina, llevará a las cárceles, primero en la región del Véneto y luego en toda Italia, las historias de Scarpa y de Truccolo.

Scarpa, campeón olímpico de piragismo en Atlanta 1996, y Truccolo, que ganó una medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de esa ciudad estadounidense y en Sídney 2000, ofrecerán sus testimonios tras la proyección de dos documentales producidos por Pastega que narran sus historias deportivas y personales.

La iniciativa también incluye, con el apoyo financiero de patrocinadores o entidades públicas o privadas, la donación de dos simuladores de remo a las distintas instituciones participantes (uno para reclusos y otro para funcionarios de prisiones) para realizar cursos prácticos de remo simulado con clases impartidas por deportistas profesionales locales.

Paralelamente, se impartirán talleres sobre nutrición deportiva, bienestar mental y físico, y prevención.

Los dos simuladores donados a las distintas instituciones participantes garantizarán que los reclusos puedan continuar con sus actividades deportivas independientes una vez finalizado el proyecto "Juegos Olímpicos en Prisión".

El proyecto, implementado el 13 de febrero en la prisión de Belluno y el pasado miércoles 4 en la de Treviso, llegará a la prisión de Due Palazzi en Padua el lunes 30.

Está pendiente de la aprobación del Departamento de Administración Penitenciaria (Dap) para su implementación en la prisión de Vicenza.

También participan las prisiones de Venecia y Rovigo, y se evalúa implementarlo también en Sicilia en el futuro. (ANSA).