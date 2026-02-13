Italia prohibirá huelgas en los aeropuertos durante los Juegos Olímpicos de Invierno

MILÁN, 13 feb (Reuters) -

El Gobierno italiano prohibirá las huelgas en los aeropuertos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina para evitar interrupciones en los viajes, anunció el viernes el ministro de Infraestructura, Matteo Salvini.

Los sindicatos han anunciado huelgas para el 16 de febrero y el 7 de marzo por reivindicaciones contractuales, y han rechazado las peticiones del Gobierno de posponerlas para evitar que coincidan con los Juegos.

La cita olímpica de invierno comenzó el viernes pasado y se prolongará hasta el 22 de febrero, mientras que los Juegos Paralímpicos de Invierno están programados del 6 al 15 de marzo.

Salvini reconoció las reivindicaciones de los trabajadores, pero insistió en que el buen funcionamiento de los Juegos Olímpicos era prioritario. También pidió más negociaciones para poner fin al conflicto laboral. (Reporte de Alessia Pe, editado en español por Javier Leira)