Italia: Protesta en Milán por agentes de ICE en la delegación de EEUU

"Milano Vi Schifa" ("Milán los desprecia") rezaba la pancarta que encabezaba la marcha desde la Piazza Leonardo da Vinci hasta el Parque Trotter, y la gente coreaba "Fuera ICE" mientras caminaba.

"Nos parece incomprensible e injustificable que la presencia en otro país soberano de una fuerza policial extranjera culpable de racismo y asesinato pueda considerarse justa", declaró Pietro Wilhelm Malmsheimer, de la sección lombarda del grupo estudiantil UdS.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha declarado que no hay motivos de preocupación, ya que los agentes del ICE no desempeñarán un papel operativo en Italia.

"El ICE no realiza, ni podrá realizar nunca, actividades operativas policiales en nuestro territorio nacional", declaró el ministro ante la Cámara Baja el miércoles. La seguridad y el orden público están garantizados exclusivamente por nuestras fuerzas policiales.

Según Piantedosi, los miembros de esta agencia se dedicarán exclusivamente a actividades de análisis e intercambio de información con las autoridades italianas durante los Juegos invernales de Milán-Cortina.

Agentes del ICE asesinaron a dos personas en Minneapolis el mes pasado. "No veremos nada parecido a lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses en nuestro territorio nacional", declaró Piantedosi.

"Por lo tanto, las preocupaciones que han inspirado la polémica de los últimos días son completamente infundadas".

