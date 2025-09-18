Italia quiere crear un día festivo en honor a San Francisco y al difunto papa argentino que llevaba su nombre, un proyecto que cuenta con el respaldo de todos los partidos de la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni.

La propuesta debía votarse en la Cámara Baja del Parlamento este jueves, pero el debate se aplazó hasta principios de la próxima semana. De aprobarse, este nuevo festivo se celebrará el 4 de octubre.

El papa Francisco, fallecido en abril, fue el primero en tomar el nombre de San Francisco de Asís, un místico del siglo XIII que renunció a sus riquezas y dedicó su vida a los pobres.

Hace décadas existía un día festivo en honor al santo, pero fue suprimido en 1977 como parte de un plan de austeridad.

Los promotores de la iniciativa quieren restablecer el Día de San Francisco a partir del próximo año, en el 800 aniversario de la muerte del santo, a pesar de las inquietudes de que esto suponga una carga más para las arcas del Estado.

Esta iniciativa tiene lugar apenas unas semanas después de que Francia, sumida en una grave crisis de deuda, propusiera suprimir dos días festivos.

Italia tiene actualmente 12 días festivos, frente a los 15 de Chipre, los 14 de países como Croacia y España, y los 11 de Francia, Grecia y Suecia.

