Italia quiere reencontrarse con la victoria ante una necesitada Croacia

Tras su derrota ante España, Italia intentará reencontrarse con la victoria el lunes en Lepizig, donde se enfrenta a las 19H00 GMT a la necesitada Croacia de Luka Modric a la que solo vale la victoria para continuar en la Eurocopa.

La Azzurra de Luciano Spalletti ha generado dudas en las dos primeras jornadas del grupo B del torneo en Alemania.

Después de una victoria por la mínima (2-1) ante Albania, se vio claramente superada el jueves por España (1-0), que podría haber goleado si no hubiera sido por el arquero Gianluigi Donnarumma.

El buen rendimiento del portero del París Saint-Germain es una de las pocas características que Italia conserva respecto a su Eurocopa en 2021, cuando dio la sorpresa proclamándose campeona.

La Azzurra, a la que vale un empate para avanzar a la siguiente fase, quiere ganar en confianza antes de su posible participación en los octavos de final.

"No hablaría de una reválida, pero sí de hacerlo mejor que ante España. No hicimos un partido a la altura de Italia", dijo el sábado el centrocampista Lorenzo Pellegrini, de la AS Roma.

Spalletti anunció al menos tres cambios para el duelo ante Croacia, entre ellos, la entrada del atacante Mateo Retegui en lugar del ariete Gianluca Scamacca, quien generó poco peligro en los dos primeros encuentros.

- ¿Un adiós prematuro para Modric? -

Los italianos se verán las caras con unos croatas que están contra las cuerdas.

Liderada por el veterano Modric, de 38 años, Croacia decepcionó en sus dos primeros partidos en Alemania, tanto por sus resultados (una derrota y un empate) como por su juego lento y previsible.

Después de ser goleados por España (3-0) y de no lograr ganar a Albania (2-2), los hombres de Zlatko Dalic necesitan sumar los tres puntos para evitar una eliminación prematura.

Aunque llegaron a la final del Mundial en 2018 y a las semifinales en Catar-2022, los croatas suelen brillar bastante menos en las Eurocopas, en que no pasaron de los octavos en la edición de 2016 ni en 2021.

Una eliminación desde la fase de grupos supondría un triste final para la generación de Luka Modric, Ivan Perisic o Marcelo Brozovic, que tantas glorias ha dado al pequeño país de los Balcanes.

Modric se la juega este lunes para evitar este escenario en el que podría ser su último partido como internacional.

Otro país balcánico, Albania, apurará sus últimas opciones para clasificarse para octavos ante España, líder del grupo B y uno de los equipos que más ha brillado en el inicio de la Eurocopa.

