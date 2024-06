Italia "ha demostrado carácter", valora Spalletti

Italia, por detrás en el marcador a los 23 segundos de partido, "demostró carácter" para vencer 2-1 a Albania el sábado en Dortmund, apreció el seleccionador Luciano Spalletti, que reconoce sin embargo que hay "muchas cosas que mejorar".

"Encajar un gol como ese, son cosas que pasan en el fútbol, hemos sido descuidados", declaró Spalletti en rueda de prensa.

"Me gusta la voluntad de mi equipo de querer jugar en esa situación, que era peligrosa. Está bien que sintieran que tenían que jugarlo así, pero tampoco hace falta ser inconscientes", añadió.

Italia, vigente campeona de Europa, concedió el gol más rápido de la historia de la Eurocopa luego de un saque de banda mal ejecutado por Federico Dimarco e interceptado por el albanés Nedim Bajrami.

"He apreciado como han reaccionado, no han agobiado a su compañero, no se han desmotivado. Tuvieron justo después una actitud positiva, demostraron carácter", insistió Spalletti.

"Estoy muy contento con mis jugadores pero también hay muchas cosas que mejorar. Tendríamos que haber sido más 'malvados', hemos privilegiado en ocasiones jugar bonito a concretizar", añadió el exentrenador del Nápoles.

AFP