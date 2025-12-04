Italia recibe la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán antes del relevo

ATENAS, 4 dic (Reuters) -

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina recibieron el jueves la llama olímpica en una ceremonia celebrada en el Estadio Panathinaikó de Atenas, mientras se preparan para un relevo de la antorcha de 63 días diseñado para despertar el entusiasmo en toda Italia antes de los Juegos de febrero.

En un evento de menor envergadura debido a las advertencias de fuertes lluvias, como ya ocurrió cuando se encendió la llama en la antigua Olimpia la semana pasada, Giovanni Malago, jefe de organización de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, recibió la llama en el interior del inmenso estadio revestido de mármol, a poco más de dos meses de la ceremonia inaugural del 6 de febrero.

"Italia está orgullosa de su herencia olímpica (...) mientras nos preparamos para escribir el siguiente capítulo de nuestra historia olímpica", dijo Malago de representantes y espectadores debido a las restricciones meteorológicas, en una mañana seca pero nublada en la capital griega.

Italia, potencia en deportes de invierno, organizó por última vez unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2006, en Turín.

"Será una aventura increíble de 63 días", dijo Malago. "Tras dos décadas de espera, la llama olímpica regresa a Italia". La campeona olímpica italiana de dobles de tenis Jasmine Paolini fue una de las últimas portadoras de la antorcha que llevó la llama al Estadio Panathinaikó tras el relevo griego de nueve días y después del encendido el 26 de noviembre en la antigua Olimpia.

La llama viajará a Roma el jueves y partirá el 6 de diciembre del Estadio dei Marmi para iniciar un recorrido nacional de 12.000 kilómetros que abarcará las 20 regiones, más 110 provincias, 60 ciudades y 300 pueblos italianos con un total de 10.001 portadores de la antorcha.

El relevo italiano pasará por lugares famosos como el Coliseo de Roma y el Gran Canal de Venecia, con paradas en ciudades del sur como Palermo y Nápoles para despertar el entusiasmo en zonas donde los deportes de invierno no son tan prominentes.

Llegará a Cortina D'Ampezzo el 26 de enero, exactamente 70 años después de la ceremonia inaugural de los Juegos de 1956 en el mismo lugar, y terminará el 6 de febrero con la ceremonia inaugural en el estadio San Siro de Milán.

(Información de Karolos Grohmann; edición de Ken Ferris; editado en español por Patrycja Dobrowolska)