Italia reclama a Israel "respeto" para los activistas de la flotilla

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha asegurado que ha trasladado a su homólogo de Israel, Gideon Saar, una petición expresa para garantizar el "respeto" de los activistas que viajan a bordo de la Global Sumud Flotilla con ayuda a Gaza, entre los que hay más de 50 ciudadanos italianos.

"Seguimos de cerca la situación de la flotilla", ha dicho Tajani este jueves, durante una declaración en el Senado en la que ha prometido asistencia diplomática a los 58 ciudadanos italianos que viajan a bordo, informa la agencia de noticias AdnKronos.

Según Tajani, la unidad de crisis del Ministerio de Exteriores se mantiene en contacto constante con un enlace de la flotilla, al igual que la Embajada italiana en Tel Aviv hace lo propio con el Gobierno israelí.

El ministro ha resaltado que Italia está "en primera línea" para llevar a Gaza "toda la ayuda humanitaria posible" y, de hecho, ha puesto a disposición de los organizadores de la Global Sumud Flotilla los "canales institucionales" para facilitar que la población gazatí recibe los suministros.

La primera ministra, Giorgia Meloni, también prometió la semana pasada proteger a los activistas pero les instó a buscar "canales de entrega alternativos y más efectivos", señalando por ejemplo la cantidad "limitada" de ayuda que pueden transportar los buques, así como el riesgo que implica para los integrantes de la flotilla viajar a una "zona de crisis" y la consiguiente "carga" para las autoridades que deben garantizar su protección.