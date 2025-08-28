Italia: Reforma de la cancillería será bicéfala

“Dada la situación mundial en materia de comercio internacional, que representa más del 30% del PBI, y ante la estrategia del Gobierno de reforzar nuestra presencia exportadora a nivel mundial, alcanzando los 700.000 millones de euros para 2027, era necesario reorganizar el ministerio”, dijo Tajani.

“Por eso, hemos decidido reestructurarlo, y será un ministerio bicéfalo, con una dirección política y otra económica”, explicó.

Entre las novedades están “una dirección general de crecimiento, que será un referente para todas las empresas” y “una dirección general que se ocupará de la seguridad y la inteligencia artificial, dividida en dos partes: una más política y una más tecnológica” para la ciberseguridad”, detalló el ministro.

La reforma también se centra en la “simplificación: haremos todo lo posible para agilizar todos los trámites administrativos y ofrecer a los ciudadanos servicios cada vez más eficaces y oportunos”, subrayó Tajani.

“Pienso en fortalecer la red consular, las escuelas de italiano en el extranjero y servicios como la seguridad en los viajes y la ubicación de nuestros destinos en el mundo. Y toda la reforma es gratuita”, enfatizó el también viceprimer ministro.

Tajani añadió que “para ampliar la oferta diplomática, hemos decidido abrir el concurso a todas las titulaciones. Hoy en día, solo se puede ser diplomático con un título en derecho, economía y empresa o ciencias políticas. ¿Por qué no puede ser diplomático alguien con un título en física o medicina?”.

“Es importante que aprueben el concurso y luego puedan convertirse en diplomáticos. Incluso estamos trabajando para garantizar que haya más especializaciones dentro de la carrera diplomática”, destacó al comentar la reforma de la Farnesina, como se conoce a la cancillería italiana. (ANSA).