Italia: Respaldo de Buffon para Donnarumma

“Tengo muchas ganas de verlo y hablar con Gigio cara a cara, lo cual es mucho mejor. Sé que el entrenador ya ha hablado con él varias veces y han hablado sobre el futuro y ciertas decisiones”, afirmó Buffon en alusión a Gennaro Gattuso, reemplazante de Luciano Spalletti como DT de la "azzurra".

“Donnarumma representa y siempre representará un punto fuerte para la selección nacional”, enfatizó Buffon durante la presentación de la Supercopa de la categoría Primavera celebrada en Milán.

Luis Enrique marginó a Donnarumma del plantel del PSG en la vigilia de la disputa de la Supercopa de Europa que el equipo francés le ganó por penales al Tottenham tras el empate 2-2 durante los 90' reglamentarios en el Estadio Friuli de Udine.

El DT español explicó que contrató a Lucas Chevalier porque representa el perfil de arquero que quiere en PSG, que durante la temporada 2024-25 ganó con Donnarumma, capitán de la "azzurra", la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

En este escenario, Donnarumma, de 26 años y quien tiene contrato hasta 2026 con PSG, espera acordar su salida del club francés y la prensa europea publicó que aceptó una propuesta del Manchester City.

“Al principio estaba entusiasmado, y eso es bueno, porque creo que, en definitiva, el componente emocional es necesario al asumir ciertos roles. Ahora, se ha vuelto más consciente y seguro de lo que requiere su rol, lo cual es crucial para su buen rendimiento”, remarcó Buffon sobre Donnarumma.

“Tenemos fe en quienes hacen este trabajo. Confiamos en que tenemos una selección nacional de primer nivel con grandes jugadores. Ese es el punto de partida más importante. Ahora nos toca a nosotros y a ellos, juntos, intentar cumplir”, expresó Buffon sobre la "azzurra" que buscará clasificarse al Mundial 2026 tras su ausencia en Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Hemos comenzado este proceso en todos los campos de entrenamiento y aún lo estamos terminando. Es una buena manera de forjar relaciones con los clubes y entrenadores, para que puedan conocernos a lo largo de la temporada”, completó Buffon sobre las visitas que Gattuso realizó a los 20 equipos que compiten en la primera división del "Calcio".

Gattuso, que ya visitó los entrenamientos de Milan, Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo, Udinese y Atalanta, debutará el 5 de septiembre, cuando Italia recibirá a Estonia, mientras que tres días después la "azzurra" visitará a Israel en Debrecen por las fechas 5 y 6, respectivamente, del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. (ANSA).