Italia respira tras ganar a Israel en un final de locura

Italia logró, en un final increíble, una victoria crucial contra Israel por 5-4, este lunes en Debrecen (Hungría), en un partido de clasificación clave para el Mundial 2026.

La Nazionale, humillada por Noruega a principios de junio (3-0), se situó, gracias a este tercer triunfo en cuatro partidos, en el segundo puesto del grupo I, que permite acceder a la repesca.

Está a tres puntos de distancia de Noruega (12), pero ahora supera a Israel, que ha jugado un partido más, gracias a su mejor diferencia de goles (9 pts, +5 contra +4).

Gennaro Gattuso, quien sucedió a Luciano Spalletti tras el desastre de Oslo, vivió todas las emociones en Debrecen. Primero vio a su equipo, atractivo contra Estonia (5-0) tres días antes, desmoronarse al ser superado 1-0 (minuto 16) y 2-1 (52).

Después se recuperó gracias a un doblete de Moise Kean (40 y 54), y a los goles de Mateo Politano (62) y Giacomo Raspadori (81) para situarse 4-2.

Pero los Azzurri, nuevamente frágiles, permitieron que sus adversarios igualaran en el tramo final con dos goles en dos minutos (87 y 89).

La salvación italiana llegó en el tiempo añadido gracias a Sandro Tonali (90+1), con un gol que devuelve la esperanza a todo un país aún traumatizado por sus ausencias en las dos últimas Copas del Mundo.

Los jugadores de Israel lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas del atentado en Jerusalén Este que dejó seis muertos.

