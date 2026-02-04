Italia: Retiran imagen que se parecía a Meloni de una iglesia

"Ha sido retirada", declaró el sacerdote, monseñor Daniele Micheletti. "Siempre dije que lo habríamos hecho si hubiera generado controversia. Hubo una procesión de personas que acudieron a verla, no a oír misa ni a rezar. Era imposible".

La diócesis de Roma abrió una investigación tras el revuelo generado por el fresco en una capilla de la basílica dedicada a Umberto II, el último rey de Italia.

El restaurador, Bruno Ventinetti, afirmó que simplemente recuperó las líneas de la obra original. Sin embargo, el padre Giulio Albanese, responsable de comunicación de la diócesis, lo desmintió el martes. "El original ciertamente no era así", declaró.

"La restauración fue correcta, pero el formato inicial, que era muy diferente, debe respetarse al pie de la letra", añadió.

Meloni bromeó sobre el furor del fresco en las redes sociales el fin de semana, preguntando "¨Me parezco a un querubín?, Ciertamente, no". (ANSA).