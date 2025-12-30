Italia: Roma recibió octava cuota del PNRR de la UE

Fitto, exministro del gobierno de la premier Giorgia Meloni, destacó el sólido ritmo de implementación del Plan en Italia y la calidad de las reformas e inversiones realizadas.

Según el comisario europeo, los fondos apoyarán intervenciones estratégicas en sectores clave, como la administración pública, la contratación pública, la economía circular, la gestión del agua, la digitalización, las energías renovables, la lucha contra la pobreza energética, el turismo, la educación, la investigación y la innovación.

En un comunicado, el gobierno italiano informó que el pago se autorizó tras una evaluación positiva del cumplimiento de 32 objetivos, incluidas 16 metas y 16 hitos previstos en el plan, y reveló que este mismo martes presentó el pedido por la novena y penúltima cuota del PNRR a la Comisión Europea.

El Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) ha sido el motor de la economía del país en los últimos años y la novena cuota será por otros 12.800 millones de euros.

La solicitud del nuevo pago se produce tras la verificación, el 22 de diciembre, del cumplimiento de 50 objetivos (34 metas y 16 hitos) relacionados con reformas e inversiones consideradas estratégicas para sostener el crecimiento económico y social de Italia.

La premier Giorgia Meloni celebró el resultado y afirmó que Italia lidera Europa en la implementación del PNRR. Con el desembolso de la octava cuota, el país ya ha recibido 153.200 millones de euros, equivalentes al 79% de los recursos totales previstos, un porcentaje superior a la media europea, que ronda el 60%.

"En 2026, el gobierno, junto con las instituciones competentes, seguirá trabajando con determinación para cumplir los objetivos del décimo y último tramo, transformando el plan más complejo de Europa en resultados concretos para la ciudadanía, las empresas, la economía y la credibilidad internacional del país", declaró Meloni en un comunicado oficial.

Los principales objetivos del fondo de recuperación de la UE, financiado mediante la emisión de deuda sin precedentes de la Comisión Europea, son estimular las economías de los Estados miembros en el período pospandemia y hacerlas más verdes.

(ANSA).