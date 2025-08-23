Italia: Salvini contra Macron, París convoca a embajadora

Según se informó, la citación al Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, se produjo apenas horas después de que el líder de la Liga, el jueves pasado, invitara al presidente francés —en dialecto milanés— a "taches al tram", es decir, "aferrarse al tranvía", instándolo polémicamente a ir él mismo a Ucrania.

"Ponte el casco, la chaqueta, el fusil, y vete a Ucrania", dijo el ministro del Transporte y viceprimer de Italia al margen de una visita a la Via Bolla de Milán, al comentar la propuesta francesa de enviar tropas a Kiev.

Salvini también elogió las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, pues "con sus métodos a veces aparentemente bruscos o poco convencionales, está teniendo éxito donde todos los demás han fracasado".

También criticó los "macroplanes" que, según él, incluyen "ejércitos europeos, rearme europeo y deudas europeas conjuntas para la compra de misiles".

De ahí el incidente diplomático, que obligó a París a señalar que "estos comentarios son contrarios al clima de confianza y a las relaciones históricas entre ambos países, así como a los recientes acontecimientos bilaterales que pusieron de manifiesto fuertes convergencias, en particular en lo que respecta a su firme apoyo a Ucrania". (ANSA).