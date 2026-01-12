Italia: sanción de 13 meses para Antonio Zappi

Ante la sanción contra Zappi, la AIA corre riesgo de ser intervenida, una decisión política que tomará la FIGC a través de su consejo, que se reunirá el lunes 26, luego que el tribunal de la entidad que preside Gabriele Gravina revele los argumentos de su decisión.

Zappi, que en el pasado ya había acumulado una inhabilitación de 10 meses por otro motivo, no podrá ejercer como presidente de la AIA durante este plazo, pero conservará su cargo a la espera de que la decisión sea confirmada, lo cual se conocerá solo tras una segunda apelación.

El primer veredicto, por su parte, confirma la solicitud de la fiscalía, dirigida por Giuseppe Chiné, de 13 meses.

El tribunal también suspendió a Emanuele Marchesi, miembro del comité nacional, durante dos meses, tras haber recibido la misma acusación que Zappi, o sea, presionar para que dimitieran Maurizio Ciampi y Alessandro Pizzi y dejaran paso a Daniele Orsato y Stefano Braschi, en la Serie C y D, respectivamente.

"Reitero que siempre he actuado exclusivamente en el mejor interés de la asociación. ste es un juicio que menoscaba los derechos y la autonomía de la asociación, a la que seguiré defendiendo hasta el final", declaró Zappi poco antes del veredicto, tras lo cual cedió la palabra a sus abogados, Sergio Santoro, Daniele Sterrantino y Matteo Sperduti.

El tribunal, presidido por Carlo Sica, rechazó las numerosas solicitudes preliminares presentadas por los abogados durante la primera hora y media de la audiencia, tras lo cual Santoro, Sterrantino y Sperduti abandonaron la sala una vez reanudado el juicio.

"Hemos determinado que es imposible llevar a cabo una defensa efectiva", declararon en un comunicado, explicando sus motivos para abandonar la sala, lamentando la imposibilidad de contrainterrogar las pruebas de la fiscalía.

Zappi, quien asumió en diciembre de 2024 al frente de la AIA, ya había reiterado en diciembre pasado su "total desvinculación de los hechos y la conducta" y reivindicó la "plena legitimidad de sus acciones". (ANSA).