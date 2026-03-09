Italia: sara Gama honrada por distinción

"Pasaron algunos días desde esta extraordinaria reunión. Días de reflexión para mí sobre el gran regalo que he recibido, pero también sobre lo que está sucediendo en el mundo, por lo que celebrar las cosas buenas que nos afectan se ve, lamentablemente, eclipsado por la magnitud de ciertos eventos", escribió Gama en su cuenta de Instagram.

La ex capitana de la "azzurra" fue distinguida el pasado 26 de febrero en una ceremonia celebrada en el Palacio del Quirinal "por su dedicación, tanto dentro como fuera de la cancha, al desarrollo del fútbol femenino".

"Así que hoy, permítanme tomarme un momento para expresar mi gratitud: Me siento feliz, honrada y conmovida por haber recibido el honor de Caballero de la República del Jefe de Estado", continuó Gama.

"El mayor regalo para mí sigue siendo haber podido intercambiar palabras con esta extraordinaria persona, nuestra guía y faro hoy más que nunca, que sabe acompañarnos y animarnos con una sensibilidad y una atención indescriptibles. Gracias, señor Presidente", completó Gama en alusión a Mattarella. (ANSA).