Italia se opone a que Rusia y Bielorrusia utilicen sus banderas e himnos en los Paralímpicos

Por Giselda Vagnoni

MILÁN, 19 feb (Reuters) - Italia, anfitriona de los Juegos de Invierno, pidió el jueves que se revoque la decisión de permitir que 10 atletas rusos y bielorrusos compitan con sus banderas e himnos nacionales en los Juegos Paralímpicos del próximo mes

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y su par de Deportes, Andrea Abodi, instaron al Comité Paralímpico Internacional (IPC) a reconsiderar su postura debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años, afirmando que contradice el espíritu olímpico

El Gobierno italiano expresó su "oposición absoluta" a la decisión del IPC en septiembre, afirmaron los ministros en un comunicado emitido el miércoles por la noche, añadiendo que la postura de Roma se hacía eco de la de otros 33 países y de la Comisión Europea

"La continua violación por parte de Rusia de la tregua y los ideales olímpicos y paralímpicos, con el apoyo de Bielorrusia, es incompatible con la participación de sus atletas en los Juegos, salvo como atletas individuales neutrales", afirma el comunicado

La embajada de Rusia en Italia sostuvo que era inaceptable atacar a los atletas con discapacidad. "La postura dura y poco diplomática adoptada por los dos políticos italianos, respaldada por la autoridad del Gobierno al que representan, es ofensiva y merece una condena generalizada", afirmó en Telegram

Rusia y su aliado Bielorrusia, que se utilizó como zona de operaciones para atacar Ucrania, fueron excluidos de las competiciones paralímpicas tras la invasión de 2022, pero recuperaron todos sus derechos en el IPC el año pasado

Las federaciones internacionales de cada deporte del programa de los Juegos Paralímpicos habían dicho que mantendrían las prohibiciones a los atletas de esos países, pero Rusia y Bielorrusia ganaron en diciembre una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la Federación Internacional de Esquí y Snowboard

Un número limitado de atletas rusos y bielorrusos compiten como independientes neutrales, sin banderas ni himnos, en los Juegos de Invierno que se están celebrando, ya que los Comités Olímpicos de ambos países siguen sancionados por el Comité Olímpico Internacional

Los Juegos Paralímpicos de Invierno se celebran del 6 al 15 de marzo. (Reporte de Giselda Vagnoni; Editado en Español por Javier Leira)