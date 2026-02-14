Italia se queda a un paso de ganar a Irlanda en Dublín

Ya no quedan dudas del progreso de Italia desde que la entrena el argentino Gonzalo Quesada: el XV azurro se quedó a un paso de llevarse la victoria contra Irlanda en Dublín (derrota por 20-13), este sábado en la segunda jornada del Torneo Seis Naciones de rugby.

La Italia de Quesada, que debutó hace una semana con una victoria frente a Escocia en Roma, puso a los irlandeses contra las cuerdas y los aficionados del XV del Trébol sólo respiraron cuando James Lowe interceptó el oval en su propia línea de 22, con los italianos cargando y el tiempo cumplido.

Jamie Osborne logró el primer try del partido (17'), pero al descanso se llegó con ventaja visitante (5-10) luego de que el hooker Giacomo Nicotera anotara para los italianos (33').

Los irlandeses igualaron el marcador al inicio del segundo periodo con el try de Jack Conan (43') y el partido pudo haber cambiado cuando Louis Lynagh llevó el oval a la zona de marca irlandesa, pero la árbitra Hollie Davidson lo anuló porque el último pase fue adelantado.

Davidson hizo historia al convertirse este sábado en la primera mujer en arbitrar un partido masculino del prestigioso torneo de rugby.

Robert Baloucoune puso a los irlandeses por delante (58') y todo parecía indicar que Irlanda había acabado con la resistencia italiana, pero el equipo de Quesada se lanzó a buscar lo que hubiese sido la primera victoria en suelo irlandés en toda su historia.

Irlanda, que cayó en el debut contra Francia, aguantó, pero se quedó sin sumar el punto del bonus ofensivo.

Este sábado, Inglaterra visitará a Escocia en Murrayfield y el domingo se completará la segunda jornada con el partido entre Francia y Gales.