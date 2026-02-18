Italia: Serie A contra participación popular en clubes

Simonelli envió la carta en la víspera, cuando comenzó el debate del proyecto de ley, la cual pidió no se aplique a los clubes profesionales de la Serie A

La misiva informa sobre las "fuertes dudas" sobre el proyecto de ley, expresadas "unánimemente" por la asamblea de la Liga de la Serie A celebrada el pasado lunes 16

La medida se describe como "viciada desde el principio" y "completamente defectuosa" en su implementación por parte de los clubes deportivos que cotizan en bolsa, y porque "no introduce medidas para evitar que el fenómeno del crimen organizado que se infiltra en los estadios se extienda, a través del caballo de Troya de las entidades accionariales, también al gobierno corporativo"

Simonelli también envió la carta al presidente de la Comisión de Cultura y Deporte del Senado (que aprobó el proyecto de ley), a los líderes de los grupos parlamentarios del Senado y al titular de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina

El texto, en el prólogo de la carta, afirma que "el fútbol profesional de alto nivel representa una de las principales industrias deportivas de nuestro país desde una perspectiva económica, laboral y, especialmente, fiscal" y que contribuye a la visibilidad de nuestro país y a la atracción de capital e inversión extranjeros

Sobre el tema se pronunció luego el ministro de Transporte e Infraestructura, Matteo Salvini: "para sanar nuestro fútbol enfermo, necesitamos respuestas serias, urgentes y razonables: una de ellas es la implicación de la afición respetable, dándoles la oportunidad de participar en la vida y la gestión del club. El sistema no debería temer la participación popular: sería un soplo de aire fresco, garantizado por la afición", aseveró el funcionario, que además es el líder de la Liga

Por su parte, Claudio Lotito, senador de Forza Italia y presidente de Lazio, aseguró estar dispuesto a luchar por el proyecto de ley sobre la participación de la afición en los clubes deportivos, exigiendo su modificación para abordar el riesgo de infiltración criminal en las peñas

El proyecto de ley, impulsado por la Liga, está en el centro de una disputa entre Forza Italia y el partido de Salvini (que pretende continuar), a pesar de su aprobación por la Cámara de Diputados en 2024 y recientemente por la Comisión de Cultura del Senado

Sin embargo, la semana pasada, su debate en la Cámara se suspendió y, a petición de los miembros de Forza Italia, se pospuso indefinidamente

Ante la pregunta de los periodistas en el Palazzo Madama, el presidente de Lazio confirmó y explicó sus reservas, señalando además que el proyecto de ley carece de las opiniones de tres comisiones (Justicia, Hacienda y Asuntos Regionales)

Para Lotito, "existe un problema fundamental, relacionado con el sistema de accionariado popular, algo inédito en Italia", y reiteró que "no se trata de un problema político, sino técnico y práctico"

"no es algo que inventó Claudio Lotito. Las reglas deben establecerse, fundamentadas en la realidad. Los Juegos Olímpicos y sus principios son una cosa, pero la gestión de equipos de fútbol, ;;donde están en juego intereses muy importantes, es otra", agregó el presidente de Lazio

"un aficionado, por definición, es una persona apasionada, alguien que sigue al equipo. Pero aquí, dentro de la afición, prosperan numerosos intereses, económicos y delictivos", argumentó el senador de Forza Italia

Recordando su experiencia sobre el terreno, Lotito añadió: "hace unos años arresté a varias personas. Diabolik es uno de los responsables... éste es el nivel... estamos hablando de tráfico de drogas, prostitución. Tenemos que acabar con esto", enfatizó

Por último, Lotito no aclaró si sería mejor bloquear en este punto el avance del proyecto de ley ("ya veremos, ya veremos", se limitó a decir) y definió como "hipótesis" para la mediación la posibilidad de limitar el accionariado popular a clubes deportivos más pequeños y entidades locales limitadas

"haremos pequeños ajustes para garantizar una mayor protección legal", declaró Massimiliano Romeo, presidente de los senadores de la Liga, al salir de la reunión tras la propuesta de una mediación ante la tensión con los representantes de Forza Italia y el retorno del proyecto a la comisión

"lo estamos debatiendo como mayoría, pero también debemos hacerlo con la oposición, dado que este proyecto de ley recibió la aprobación unánime de la Cámara", enfatizó Romeo, quien garantizó que el proyecto no quedará "en un callejón sin salida"

Las enmiendas serán propuestas por la centroderecha en la Comisión de Cultura y Deportes, que aprobó la medida hace unos días

El objetivo de las enmiendas, según fuentes parlamentarias, es aclarar que la participación de las bases en el deporte puede introducirse siempre que aporte valor a los clubes y no constituya un obstáculo, y que, en cualquier caso, no es automática. (ANSA)