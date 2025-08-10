LA NACION

Italia sigue luchando contra el incendio en el Vesubio

Los bomberos seguían luchando este domingo contra un incendio en las laderas del Vesubio, tras...

  1 minuto de lectura
Los bomberos seguían luchando este domingo contra un incendio en las laderas del Vesubio, tras haber cerrado a los turistas todos los senderos que conducen al volcán cercano a Nápoles, en el sur de Italia.

El incendio arrasa el parque nacional desde el viernes y los bomberos desplegaron 12 patrullas además de seis aviones Canadair. También solicitaron la ayuda de bomberos de otras regiones italianas.

"Por razones de seguridad y para facilitar las operaciones de lucha contra el incendio y limpieza en las zonas afectadas, todas las actividades en la red de senderos del parque nacional del Vesubio quedan suspendidas hasta nuevo aviso", anunció el parque el sábado en un comunicado.

Cerca de 620.000 personas visitaron el cráter del volcán en 2024, según estadísticas del parque.

El humo del incendio era visible el domingo desde el yacimiento arqueológico cercano de Pompeya, que sin embargo permaneció abierto a los turistas.

