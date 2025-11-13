Italia sin Lorenzo Musetti para la Copa Davis

Italia, vigente doble campeona de la Copa Davis, se verá privada para la fase final de la edición 2025 (18-23 de noviembre), además de Jannik Sinner, de Lorenzo Musetti, que fue declarado baja tras su derrota ante el español Carlos Alcaraz este jueves en el Masters ATP.

"Decidí debido a mi condición física y mi situación familiar no jugar la Copa Davis", declaró el N.9 del mundo, cuya pareja dará a luz en los próximos días a su segundo hijo.

"Es una decisión que lamento y que me decepciona, pero este año, lo siento, será sin mí", añadió.

En el torneo que reúne a los ocho mejores del año en Turín, Musetti se impuso al australiano Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5, pero perdió ante Taylor Fritz (6-3, 6-4) y Alcaraz (6-4, 6-1).

Italia se verá así privada en Bolonia de sus dos mejores jugadores, ya que el N.2 del mundo Jannik Sinner será baja para preparar mejor la temporada 2026.

Sinner y Musetti fueron los dos principales artífices de los títulos de 2023 y 2024, poniendo fin a una sequía para el tenis italiano, que no levantaba la Ensaladera de plata desde 1976.

