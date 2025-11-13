LA NACION

Italia sin Lorenzo Musetti para la Copa Davis

Italia, vigente doble campeona de la Copa Davis, se verá privada para la fase final de la edición 2025 (18-23 de noviembre), además de Jannik Sinner, de Lorenzo Musetti, que fue declarado baja tras su derrota ante el español...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Italia sin Lorenzo Musetti para la Copa Davis
Italia sin Lorenzo Musetti para la Copa DavisPrensa Argentina

Italia, vigente doble campeona de la Copa Davis, se verá privada para la fase final de la edición 2025 (18-23 de noviembre), además de Jannik Sinner, de Lorenzo Musetti, que fue declarado baja tras su derrota ante el español Carlos Alcaraz este jueves en el Masters ATP.

"Decidí debido a mi condición física y mi situación familiar no jugar la Copa Davis", declaró el N.9 del mundo, cuya pareja dará a luz en los próximos días a su segundo hijo.

"Es una decisión que lamento y que me decepciona, pero este año, lo siento, será sin mí", añadió.

En el torneo que reúne a los ocho mejores del año en Turín, Musetti se impuso al australiano Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5, pero perdió ante Taylor Fritz (6-3, 6-4) y Alcaraz (6-4, 6-1).

Italia se verá así privada en Bolonia de sus dos mejores jugadores, ya que el N.2 del mundo Jannik Sinner será baja para preparar mejor la temporada 2026.

Sinner y Musetti fueron los dos principales artífices de los títulos de 2023 y 2024, poniendo fin a una sequía para el tenis italiano, que no levantaba la Ensaladera de plata desde 1976.

td/jr/cyj/iga/ag

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    1

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  2. Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños
    2

    Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños: “No tienen que alejarnos de toda nuestra familia”

  3. El Gobierno incorpora novedades para privatizar 9000 kilómetros
    3

    El Gobierno incorpora novedades para privatizar 9000 kilómetros de rutas

  4. Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
    4

    Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música

Cargando banners ...