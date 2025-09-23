Italia solo reconocerá a Palestina si se excluye a Hamás y se libera a todos los rehenes
ROMA, 23 sep (Reuters) - Italia podría reconocer un Estado palestino solo a condición de que se libere a todos los rehenes israelíes y se excluya a Hamás de cualquier función gubernamental, dijo el martes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Desde Nueva York, adonde se desplazó para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meloni afirmó que la presión internacional debe dirigirse a Hamás y no a Israel, ya que el grupo miliciano inició la guerra y está impidiendo su final al negarse a entregar a los rehenes. (Información de Alvise Armellini, edición de Cristina Carlevaro, edición en español de Jorge Ollero Castela)
