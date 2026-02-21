Italia: Tajani se reunirá con mundo empresarial por aranceles de EEUU

"La Corte Suprema de Estados Unidos canceló los aranceles del 15%, pero puede imponer un arancel universal del 10%: no debería haber cambios significativos", declaró hoy Tajani.

Pero, ante lo sucedido, se realizará una mesa redonda virtual sobre aranceles el próximo lunes, tras la Cumbre de Comercio del G7.

La idea es proporcionar a toda la comunidad empresarial italiana "información completa sobre la situación actual y así ofrecer reportes actualizados sobre nuestras acciones", declaró el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, en ocasión de un encuentro con la Federación de Bancos Cooperativos de Crédito de Emilia-Romaña.

En el ámbito comercial, a la luz de la situación con los aranceles, Tajani vaticinó un "período de incertidumbre".

Por eso, "no tiene sentido discutir; necesitamos gestionar estos tiempos inciertos e intentar tranquilizar al sector manufacturero. Necesitamos empoderar a las empresas para que sepan y se sientan seguras".

"Este es un debate abierto. Tras la decisión de la Corte Suprema, no creo que cambie mucho, pero es importante entender qué harán los estadounidenses", concluyó Tajani. (ANSA).