Italia: Totti absuelto en causa por abandono de menores

El juez de instrucción del Tribunal de Roma archivó la denuncia de Blasi contra Totti, a quien acusó de haber dejado a su hija sola en casa durante varias horas una noche de mayo de 2023.

También quedaron archivadas las acusaciones contra la actual pareja de Totti, Noemi Bocchi, y contra la niñera, que reside en el mismo edificio que el ex capitán de Roma.

"Expresamos nuestra plena satisfacción por la decisión del juez de instrucción de archivar el expediente, tal como lo solicitó la fiscalía de Roma", declararon los abogados Gianluca Tognozzi y Antonio Conte, representantes de Totti.

Comprensiblemente, el dictamen del juez de instrucción fue cuestionado por Fabio Lattanzi, el abogado de Ilary Blasi: "una decisión que no entiendo ni comparto. No creo que el argumento legal sea correcto", expresó.

Lattanzi cree que "la reconstrucción de los hechos es incorrecta" y adelantó que evaluará con su cliente "qué medidas tomar".

"El hecho es que una niña de 6 años fue abandonada y se hizo todo lo posible para ocultarlo. Me pregunto qué habría pasado si Totti no hubiera sido el sospechoso", completó Lattanzi en alusión a la eventual influencia del ex capitán de Roma.

El abogado de Blasi ya había cuestionado el pedido de la fiscalía de Roma y lo calificó como "inaceptable tanto de hecho como de derecho".

El caso se abrió después de que Blasi presentara una denuncia alegando que Totti dejó sola a su hija durante varias horas una noche de mayo de 2023, cuando se comprobó que en realidad los otros dos hijos de la ex pareja estuvieron presentes en el domicilio.

La fiscalía también investigó a la niñera, acusada de afirmar falsamente haber estado presente en el domicilio para proporcionar una coartada a Totti y a Bocchi.

Según la denuncia de Blasi, su hija menor debía pasar la noche con su padre, quien, sin embargo, abandonó la casa.

En su solicitud de sobreseimiento, los fiscales sostuvieron que nunca existió un peligro real para los menores.

La hija menor tenía un teléfono para llamar a su madre, estaba con los hijos de Bocchi y con la niñera, y aunque no estaba presente, probablemente estaba disponible para acudir de inmediato, ya que vive en el mismo edificio.

"Los tres niños, de hecho, tras haber cenado y luego haberse acostado en sus respectivas camas, fueron abandonados por sus padres durante 3 horas en una casa que se encontraba completamente habitable y en buen estado, con los suministros activos y un adulto que había sido contratado para quedarse con ellos o que, al menos, había sido alertado previamente para intervenir en caso necesario", escribió el juez al cerrar la investigación.

El magistrado enfatizó luego que los niños, todos menores de 14 años, fueron "abastecidos con salud y provistos de alimento y dinero, sin estar en estado de aislamiento ni abandono".

En conclusión, según el juez de instrucción, la pareja, al abandonar el hogar, no los "expuso a ningún peligro, ni siquiera potencial".

Tognozzi había manifestado que consideraba que esta denuncia era utilizada por Blasi "para el litigio civil", en alusión al proceso de divorcio de Totti, cuya conclusión está prevista para el 21 de marzo. (ANSA).