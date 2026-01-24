Italia: turismo en los pequeños municipios, se esperan 21 millones de llegadas

En 2026, los más de 2.600 pequeños municipios italianos con vocación turística y menos de 5.000 habitantes -según estimaciones del instituto Demoskopika que ANSA publica en primicia- podrían registrar más de 21,3 millones de llegadas (+5,3% respecto de 2025) y cerca de 79,9 millones de pernoctaciones (+6,9%), manteniendo estable la estadía media en 3,7 días.

Flujos importantes en su conjunto que resultan comparables a los registrados en Verona, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles, que en 2024 concentraron en total más de 23 millones de llegadas y 72,1 millones de pernoctaciones. En el mismo período, el conjunto de los más de 2.600 pequeños municipios italianos registró 19,5 millones de llegadas y 71,4 millones de pernoctaciones.

Una comparación que pone en evidencia cómo unos pocos grandes polos urbanos absorben volúmenes de demanda turística similares a los generados por una red territorial amplia y difundida, "poniendo de relieve -subrayan los investigadores- el potencial estratégico de los pequeños municipios en la redistribución de los flujos y en la reducción de las presiones ligadas al overtourism".

El turismo en los municipios de menos de 5.000 habitantes representa además alrededor del 14% de las llegadas totales y el 15,3% de las pernoctaciones en Italia. Una cuota nada marginal, que sitúa al llamado undertourism como un fenómeno estructural y no residual, capaz de captar una demanda orientada hacia experiencias más sostenibles, difundidas e integradas con las comunidades locales.

Precisamente el undertourism será el tema central del Tercer Foro Internacional de Turismo, promovido por la ministra de Turismo Daniela SantanchŠ y abierto por la primera ministra Giorgia Meloni por videoconferencia.

"El foro -dice SantanchŠ a ANSA- ya ha despertado una atención muy fuerte, con más de mil participantes entre asociaciones, instituciones, empresas y alcaldes, y más de 100 periodistas presentes. Una señal clara del interés que acompaña a un sector que ha vuelto a ser central en el debate político y económico. Nuestra Venus contará, también a través de los podcasts realizados con Loquis, los pequeños centros que representan algunas de nuestras joyas más preciosas, contribuyendo a valorizar una oferta turística difundida e identitaria".

En la apertura, la antorcha olímpica llevada por la Venus simbolizará el viaje a través de la Italia de los pueblos, de las áreas internas, de los territorios y de las tradiciones.

"Durante el Foro -continúa la ministra- se presentarán datos sobre el crecimiento de estos municipios, junto con reflexiones y propuestas para el futuro de un sector que ha recuperado un papel central en la agenda política global. En estos años hemos dado visión y estrategia al sector; ahora queremos construir juntos el próximo plan industrial del turismo, partiendo de las políticas ya implementadas y reforzando aún más el apoyo a las empresas, a los trabajadores, a las políticas de desestacionalización y descentralización de los flujos, a la promoción de los pueblos, pequeños centros e islas menores, para hacer que el sector sea cada vez más estable y central para el crecimiento y el desarrollo de la nación".

En 2026, la dinámica de los flujos en los pequeños municipios con vocación turística de menos de 5.000 habitantes confirmaría el papel motor del componente extranjero frente al doméstico.

Las llegadas internacionales, según Demoskopika, superarían los 10,2 millones, con un crecimiento del 8,0% respecto de 2025, mientras que las pernoctaciones alcanzarían los 40,3 millones, con un aumento del 10,0%.

Más moderada sería la evolución del mercado italiano: 11,2 millones de llegadas (+3,0%) y 39,6 millones de pernoctaciones (+4,0%).

En el plano económico, el gasto turístico generado por los pequeños municipios podría alcanzar en 2026 un valor estimado de 16.200 millones de euros, equivalente al 11% del gasto turístico nacional total y con un incremento del 10,1% respecto al año anterior. El gasto medio por estancia se situaría en torno a los 760 euros. (ANSA).