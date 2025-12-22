Italia.- Un ayuntamiento italiano puja por una mansión que perteneció a Benito Mussolini

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Riccione, cerca de Rímini, en el noreste de Italia, ha anunciado su intención de pujar en subasta por una mansión ubicada en esta localidad y que perteneció al dictador fascista Benito Mussolini.

El pleno municipal ha autorizado formalmente al Ayuntamiento a pujar por esta mansión para mantener su actual uso cultural, según recoge el portal de noticias Rimini Today.

Tras la Segunda Guerra Mundial la mansión pasó a ser propiedad del Estado, pero posteriormente fue vendida a una fundación que la prestó al Ayuntamiento a partir de 2005.

"Con esta decisión tomamos una decisión responsable con la historia y el futuro de Riccione. Villa Mussolini --como se conoce el inmueble-- no es solo un edificio prestigioso, sino que forma parte de nuestra identidad y tenemos el deber de protegerlo y mejorarlo", han afirmado en un comunicado la alcaldesa de Riccione, Daniela Angelini --centro-izquierda--, y el concejal de Patrimonio, Alessandro Nicolardi.

El Ayuntamiento ha recordado que lleva décadas gestionando este espacio y que ha decidido "invertir para que sea patrimonio de toda la ciudadanía". "Es una inversión en belleza y cultura hecha con la mayor seriedad y con el objeto de dejar a las próximas generaciones un símbolo de cultura cada vez más vibrante y abierta", ha resaltado.

Este lunes terminaba el plazo para la presentación de ofertas de cara a la subasta, que se celebrará a finales de enero, fecha en la que se abrirán los sobres con las propuestas.

Mussolini (1883-1945) utilizaba esta vivienda como residencia de verano. La mansión fue construida en torno a 1890 con el estilo típico de las edificaciones del Adriático italiano y tuvo varios dueños hasta que Rachele, esposa de Mussolini, la compró en 1934.