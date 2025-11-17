Italia.- Un deslizamiento de tierra deja dos desaparecidos en el noreste de Italia

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han desaparecido en un deslizamiento de tierra que ha sepultado una vivienda este lunes en la localidad de Cormons, en la provincia de Gorizia, en el extremo noreste del país, debido a las intensas lluvias que han activado el estado de emergencia en la región, Friuli-Venecia Julia.

Los Bomberos han informado de que continúa la búsqueda de las dos personas desaparecidas —una anciana y un niño— y ha explicado que varios edificios han quedado destruidos por el deslizamiento.

Actualmente, se encuentran levantando los escombros de las casas, según han indicado en la actualización de mediodía a través de su perfil en la red social X.

Durante la jornada, han realizado varias operaciones de rescate con lanchas ligeras y un helicóptero para aquellas personas que se han refugiado en los tejados de los edificios por la crecida del río Torre.

El alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, ha subrayado que las lluvias de este noche "han causado graves daños y problemas en todo" el territorio y ha asegurado que hay una "gran presencia" de fuerzas de seguridad y de equipos de emergencias "que trabajan incansablemente".

"Tengan mucho cuidado si suben a los coches porque algunas carreteras siguen inundadas y otras están llenas de escombros. He decidido cerrar las escuelas, considerando las condiciones de las carreteras y el riesgo", ha indicado en un mensaje publicado en su perfil de Facebook.