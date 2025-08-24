Italia: Una Navidad invernal en pleno verano boreal

Terranera está situada a 1270 metros sobre el nivel del mar en el corazón del Parque Natural Regional Sirente-Velino.

Precisamente por las gélidas temperaturas típicas del invierno, los Pro Loco (organizaciones voluntarias y sin fines de lucro formadas por ciudadanos locales para promover y realzar su pueblo o región y su patrimonio cultural, Ndr.) decidieron organizar una cena navideña fuera de temporada en la plaza, con una chimenea encendida y los típicos sombreros rojos y blancos.

La idea surgió casi como una broma, acompañada de panettone, vino caliente y una decoración espectacular.

El clima hizo su parte: la lluvia, la niebla y las temperaturas nocturnas cercanas a cero grados hicieron el resto, transformando el verano de la región de Abruzos en una perfecta noche de invierno.

Alrededor del Altopiano delle Rocche, esto no es tan raro.

Así, entre manteles rojos y adornos de colores, el pueblo dio la bienvenida a residentes y turistas, cuadruplicando su población (de unos 3600 habitantes, Ndr).

Villancicos, brindis y fotos bajo el árbol nevado contribuyeron a crear un ambiente aún más surrealista.

La iniciativa, que se repite cíclicamente para dar la bienvenida al final del verano, cambia de temática cada año: en 2023, se homenajeó a los personajes de Disney, mientras que la edición del año pasado se centró en la cultura pop de los años 2000. (ANSA).