Italia: UniCredit logra un resultado récord hasta septiembre tras ganar un 13% más

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El banco italiano UniCredit registró un beneficio neto de 8746 millones de euros en los "mejores nueve meses de su historia", lo que supone un avance del 13% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado el banco transalpino, anticipando que va camino de lograr su "mejor año histórico". Hasta septiembre, la cifra de negocio de la entidad alcanzó los 18.849 millones de euros, en línea con los ingresos de un año antes, después de que los ingresos por intereses netos bajaran un 3,7%, hasta 10.302 millones; mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 3,4%, hasta 6463 millones; y la operativa por 'trading' reportó 1264 millones de euros, un 10% menos.

Entre julio y septiembre, UniCredit contabilizó un resultado récord con un beneficio neto de 2631 millones de euros, un 4,7% por encima del registrado un año antes, mientras que los ingresos sumaron 6167 millones, un 0,3% más. En concreto, los ingresos por intereses netos en el tercer trimestre disminuyeron un 5,4% interanual, hasta 3368 millones; mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 3,2%, hasta 2037 millones.

De su lado, los ingresos por 'trading' crecieron un 3,6% interanual, hasta 432 millones. La partida destinada a provisiones por riesgo de crédito en el trimestre fue de 113 millones de euros, un 31,3% menos que un año antes, elevando así el importe hasta septiembre a 305 millones, un 7,8% por encima de la contabilizada en los nueve primeros meses de 2024.

Al cierre del tercer trimestre, UniCredit contaba con una ratio de capital básico CET1 del 14,8%, frente al 16,1% un año antes, mientras que el RoTE era del 19,1%, frente al 19,7% del mismo trimestre de 2024.

"UniCredit obtuvo otro conjunto de resultados récord", declaró Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit, añadiendo que "vamos camino de lograr nuestro mejor año histórico".

CONFIRMA OBJETIVOS

De este modo, UniCredit ha confirmado su previsión de beneficio neto para el ejercicio 2025 de unos 10.500 millones de euros, mientras que las ambiciones a medio plazo se mantienen también sin cambios, con un beneficio neto para 2027 superior a 11.000 millones, un RoTE superior al 20% y un crecimiento de dos dígitos del beneficio por acción entre los ejercicios 24 y 27.

Asimismo, ha confirmado que la distribución total del ejercicio 2025 será igual o superior a 9500 millones de euros, de los cuales al menos 4750 millones corresponden a dividendos en efectivo, añadiendo que el importe residual de la recompra de acciones de 2024, de 1800 millones de euros, comenzará a finales de octubre.

De su lado, el consejo de administración de UniCredit ha aprobado una resolución para distribuir un dividendo a cuenta a los accionistas sobre los resultados del ejercicio 2025 por un importe total de 2200 millones de euros, equivalente a un dividendo por acción de 1,4282 euros.