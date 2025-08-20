Italia: Valentino nombra como nuevo consejero delegado a Riccardo Bellini, del fondo catarí Mayhoola

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Valentino ha nombrado este miércoles a Riccardo Bellini como su nuevo consejero delegado en sustitución de Jacopo Venturini, que dimitió el pasado jueves de plena conformidad con la empresa aduciendo motivos personales. Bellini desempeñaba desde este enero el papel de consejero delegado del fondo catarí Mayhoola, aunque previamente fue CEO de Maison Margiela y de Chloé tras haber pasado por Diesel y Procter & Gamble. Bellini asumirá el cargo en septiembre.

"Es un honor para mí unirme a Valentino, una casa icónica que combina un legado y una artesanía extraordinaria con una voz creativa única. Estoy deseando trabajar con [el director creativo] Alessandro Michele y los excepcionales equipos de Valentino para celebrar los valores atemporales de la marca mientras escribimos su próximo capítulo", ha afirmado Bellini en un comunicado.

Valentino es propiedad al 70% del fondo árabe y al 30% del grupo de lujo francés Kering, que adquirió una participación en la marca por 1700 millones de euros en 2023 con el compromiso de comprar la totalidad antes de 2028.

Valentino aseguró en junio que Venturini se encontraba de baja por enfermedad después de que algunos medios hubiesen informado sobre su salida inminente. No obstante, fuentes cercanas a la compañía han indicado que Michele sigue contando con el respaldo de los responsables actuales de Valentino. En este sentido, su próxima colección se presentará en París en primavera del año que viene.